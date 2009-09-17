Уряд проситиме в МБРР $4 млрд. на залізничну лінію Харків-Джанкой

Харків. 17 вересня. УНІАН. Уряд України розраховує залучити від Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР) 3 млрд. 990 млн. грн. кредиту на проект модернізації залізничної лінії Харків-Полтава-Миколаїв-Джанкой.

Про це йдеться у підготовленому урядом проекті Державного бюджету на 2010 р., розміщеному на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, реалізація проекту з МБРР планується в 2010 році.