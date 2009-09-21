Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу

00:03, 21 вересня 2009
Харьків
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Динамо – одноосібний лідер

Харків. 21 вересня. УНІАН. У суботу і неділю пройшли матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу.

Результати зустрічей.

Металіст - Динамо 1 : 2 (Девіч 84 - Гіоане 15, Гусєв 67) 

Металург Д - Таврія 0 : 0

Арсенал - Шахтар 2 : 4 (Воробей 9, Євсєєв 66 – Фернандіньйо 38, Гладкий 40, Кравченко 72, 86)

Ворскла - Кривбас 0 : 0

Дніпро - Карпати 3 : 0 (Назаренко 30, 83 пен., Селезньов 34)

Іллічівець - Чорноморець 2 : 0 (Тищенко 29, Якименко 71 авт)

Зоря - Металург З 3 : 1  (Джихані 6, 17, Мелікян 76 - Рудика 52)

Оболонь - Закарпаття 0 : 1 (Давидов 5).

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