Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу
00:03, 21 вересня 2009Харьків
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Динамо – одноосібний лідер
Харків. 21 вересня. УНІАН. У суботу і неділю пройшли матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу.
Результати зустрічей.
Металіст - Динамо 1 : 2 (Девіч 84 - Гіоане 15, Гусєв 67)
Металург Д - Таврія 0 : 0
Арсенал - Шахтар 2 : 4 (Воробей 9, Євсєєв 66 – Фернандіньйо 38, Гладкий 40, Кравченко 72, 86)
Ворскла - Кривбас 0 : 0
Дніпро - Карпати 3 : 0 (Назаренко 30, 83 пен., Селезньов 34)
Іллічівець - Чорноморець 2 : 0 (Тищенко 29, Якименко 71 авт)
Зоря - Металург З 3 : 1 (Джихані 6, 17, Мелікян 76 - Рудика 52)
Оболонь - Закарпаття 0 : 1 (Давидов 5).
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