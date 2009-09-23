На гравців Шахтаря гра Металіста справила враження
Інтерв’ю напередодні гри
Харків. 23 вересня. УНІАН. Гравці донецького «Шахтаря» Джуліус Агахова, Олександр Кучер та Андрій П’ятов поділилися враженнями від зіграного 20 вересня матчу «Металіст» – «Динамо» і висловили свої прогнози на відкладену гру з харківським клубом, яка відбудеться в середу, 23 вересня в Харкові, передає Kharkiv EURO.
Олександр Кучер:
- Олександр, як проходить підготовка команди до важливого поєдинку?
- Тільки що на теоретичному занятті ми розбирали матч «Металіста» з київським «Динамо». Гра у виконанні харківської команди справила непогане враження. Це добротний, злагоджений колектив.
- Чи ти згоден, що в останній зустрічі «Металіст» по грі не поступався киянам?
- А як же ж! І в багатьох епізодах харків’яни навіть перевершували своїх суперників. Багатьох моментів «Металіст» не зміг реалізувати. Взагалі, команда дійсно гарна. Вважаю, нам буде тяжко в Харкові.
Джуліус Агахова:
- Джуліус, а інші партнери також перебувають у такому ж гарному настрої, як і ти?
- О-о-о, зараз в команді й справді гарна атмосфера! І на «Металіст» всі налаштовані дуже добре.
- За словами Мірчі Луческу, київський «Арсенал» дійсно грав з «Шахтарем» в футбол. Як вважаєш, «Металіст» завтра буде діяти в подібному ключі?
- Вважаю, що так. Ця команда не з тих, що закриваються в захисті. І вона, як і «Арсенал», теж грає в футбол.
- Але в цьому сезоні в харків’ян не все складається гладко: «Металіст» вилетів з Ліги Європи і Кубку України…
- Що поробиш, це футбол. Але ж ви бачите, що на «Шахтар» всі команди налаштовуються максимально. Ми це розуміємо, тому завтра все буде гаразд.
Андрій П’ятов:
- Андрій, як «Шахтар» переносить досить щільний ігровий графік? Чи відчувається втома перед матчем з «Металістом»?
- Нормально вже звикли. Гадаю, результат говорить сам за себе. Звичайно, «Металіст» – гарна команда. Було видно, що в матчі з київським «Динамо» вони володіли перевагою. Кияни грамотно зіграли, реалізували практично всі моменти.
- Це свідчить про слабкість захисту «Металіста»?
- Важко казати, я ж не експерт. Гра на гру не приходиться, і від помилок ніхто не застрахований. Навіть великі гравці помиляються.
- Як би ти охарактеризував капітана «Металіста»?
- Саша Горяїнов – якщо казати образно, людина з іменем. Вважаю, він давно довів, що він один з найкращих воротарів.
На знімку: «Металіст» забиває гол у ворота «Динамо»