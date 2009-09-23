На гравців Шахтаря гра Металіста справила враження

Харків. 23 вересня. УНІАН. Гравці донецького «Шахтаря» Джуліус Агахова, Олександр Кучер та Андрій П’ятов поділилися враженнями від зіграного 20 вересня матчу «Металіст» – «Динамо» і висловили свої прогнози на відкладену гру з харківським клубом, яка відбудеться в середу, 23 вересня в Харкові, передає Kharkiv EURO.

Олександр Кучер:

- Олександр, як проходить підготовка команди до важливого поєдинку?

- Тільки що на теоретичному занятті ми розбирали матч «Металіста» з київським «Динамо». Гра у виконанні харківської команди справила непогане враження. Це добротний, злагоджений колектив.

- Чи ти згоден, що в останній зустрічі «Металіст» по грі не поступався киянам?

- А як же ж! І в багатьох епізодах харків’яни навіть перевершували своїх суперників. Багатьох моментів «Металіст» не зміг реалізувати. Взагалі, команда дійсно гарна. Вважаю, нам буде тяжко в Харкові.

Джуліус Агахова:

- Джуліус, а інші партнери також перебувають у такому ж гарному настрої, як і ти?

- О-о-о, зараз в команді й справді гарна атмосфера! І на «Металіст» всі налаштовані дуже добре.

- За словами Мірчі Луческу, київський «Арсенал» дійсно грав з «Шахтарем» в футбол. Як вважаєш, «Металіст» завтра буде діяти в подібному ключі?

- Вважаю, що так. Ця команда не з тих, що закриваються в захисті. І вона, як і «Арсенал», теж грає в футбол.

- Але в цьому сезоні в харків’ян не все складається гладко: «Металіст» вилетів з Ліги Європи і Кубку України…

- Що поробиш, це футбол. Але ж ви бачите, що на «Шахтар» всі команди налаштовуються максимально. Ми це розуміємо, тому завтра все буде гаразд.

Андрій П’ятов:

- Андрій, як «Шахтар» переносить досить щільний ігровий графік? Чи відчувається втома перед матчем з «Металістом»?

- Нормально вже звикли. Гадаю, результат говорить сам за себе. Звичайно, «Металіст» – гарна команда. Було видно, що в матчі з київським «Динамо» вони володіли перевагою. Кияни грамотно зіграли, реалізували практично всі моменти.

- Це свідчить про слабкість захисту «Металіста»?

- Важко казати, я ж не експерт. Гра на гру не приходиться, і від помилок ніхто не застрахований. Навіть великі гравці помиляються.

- Як би ти охарактеризував капітана «Металіста»?

- Саша Горяїнов – якщо казати образно, людина з іменем. Вважаю, він давно довів, що він один з найкращих воротарів.

На знімку: «Металіст» забиває гол у ворота «Динамо»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА