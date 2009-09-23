Литвин злупить із Шенцева 7 тис. грн. за зламаний мікрофон

Харків. 23 вересня. УНІАН. За підрахунками технічної служби Верховної Ради шкода, завдана при поломці мікрофона голови Верховної Ради під час пленарного засідання 22 вересня становить 1225 грн.

Про це УНІАН повідомило джерело у технічній службі ВР.

В той же час наразі не є можливим відремонтувати мікрофон голови ВР за цю суму, оскільки відповідні запчастини вже декілька років не випускаються.

Тому, за словами джерела, необхідно закуповувати нове обладнання, сума якого становить 7 тис. грн.

За словами співрозмовника агентства, голова ВР дав доручення вирахувати цю суму с зарплати народного депутата, який причетний до пошкодження мікрофона.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 вересня аби зашкодити голові ВР продовжувати вести пленарне засідання, народний депутат від фракції Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ зламав мікрофон.