Харківщина скорочує борги із зарплати

Харків. 30 вересня. УНІАН. У Харківській області заборгованість з виплат заробітної плати на економічно активних підприємствах зменшилася і становить 93,5 млн. грн.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА.

І.ТЕРЕХОВ після проведеного під його головуванням засідання тимчасової надзвичайної комісії щодо своєчасності сплати податків, зборів, виплати заробітної плати та інших соціальних виплат за участю керівників підприємств-боржників заявив, що на сьогодні не існує заборгованості з виплат зарплати на підприємствах, які фінансуються з місцевих бюджетів, за винятком незначної заборгованості у Дворичанському і Кегичівському районах, а фінансування пенсійних виплат здійснюється своєчасно в установлений законодавством термін.

І.ТЕРЕХОВ підкреслив, що станом на сьогодні значно зменшилася заборгованість з виплат зарплати на економічно активних підприємствах, де вона становить 93,5 млн. грн.

Заступник губернатора додав, що податковий борг з початку року у Харківській області до зведеного бюджету зменшився на 106,1 млн. грн., до державного бюджету – на 131,5 млн. грн. Найбільшу питому вагу в загальній сумі податкового боргу за видами податків та зборів посідає податковий борг по ПДВ – 38,5%.

За словами І.ТЕРЕХОВА, на засіданні з керівниками підприємств-боржників були узгоджені графіки погашення існуючої заборгованості.

«Погашення заборгованості з виплати зарплати на підприємствах Харківщини знаходиться на постійному контролі керівництва області, і ми сподіваємось, що вжиті заходи дадуть позитивний результат», – резюмував І.ТЕРЕХОВ.