П`яний водій відправив до лазарету 9 людей

Харків. 9 жовтня. УНІАН. У Харківській області в с. Руські Тишки водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись у напрямку обласного центру та перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Рута», що рухався в зустрічному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після зіткнення автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП дев`ятеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження.