9 жовтня долар дещо подешевшав

Харків. 9 жовтня. УНІАН. У п’ятницю, 9 жовтня, київські банки купують американську валюту в середньому по 8,32 грн./дол., продають – по 8,38 грн./дол. Курс дещо знизився порівняно з 8 жовтня, повідомляє Kharkiv EURO.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара, за даними Finance.ua, коливаються в межах 8,27-8,36 грн./дол., з продажу – в межах 8,3599-8,43 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також дещо знизився порівняно з 8 жовтня, і сьогодні становить 12,25/12,40 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,12-12,35 грн./євро, з продажу – в межах 12,3499-12,55 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 8 жовтня підвищився на 0,8%, і становить 0,2733 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2837 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,26-0,28 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,30 грн./дол., продажу – 8,38 грн./дол. Курс незначно знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,28-8,321 грн./дол., з продажу – в межах 8,3599-8,42 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва також дещо знизився з 8 жовтня, і сьогодні становить 12,26/12,40 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,20-12,32 грн./євро, з продажу – в межах 12,33-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 8 жовтня підвищився на 1%, і становить у середньому 0,2703 грн./рубль, продажу – без змін – 0,2845 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,278 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,30/8,43 грн., євро – 12,20/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,30/8,45 грн., євро – 12,00/12,70 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,23/8,40 грн., євро – 12,10/12,45 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 9 жовтня, становить: гривні до долара США – 8,01, до євро – 11,825163, до російського рубля – 0,27025.