Міліція не пустила комуністів до пам’ятного знаку УПА

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Правоохоронці не допустили сьогодні провокацій з боку комуністів біля пам’ятного знаку воїнам Української повстанської армії в Молодіжному парку Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, в першій половині дня велика група представників Компартії, інших лівих сил та ветеранів з червоними прапорами і транспарантами підійшли до пам’ятного знаку УПА, маючи очевидний, судячи з настрою, намір «здійснити над ним наругу».

В такі дні міліція здійснює охорону пам’ятників, і на цей раз їй вдалося відтіснити тих, хто «хотів прорвати охорону», таким чином правоохоронці «не допустили провокацій», пояснив співрозмовник агентства. За його словами, після кількагодинних виступів представники лівих сил покинули парк.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини в Молодіжному парку тривають заходи представників патріотичних організацій Харківщини, присвячених воїнам УПА та українському козацтву. Урочистості розпочалися попри заборону влади Харкова проводити в середу до 16.00 заходи з нагоди річниці утворення УПА.