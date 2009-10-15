У Харкові УБОЗ та СБУ вилучили велику партію наркотиків

Харків. 15 жовтня. У Харкові працівники Управління боротьби з організованою злочинністю та Служби безпеки України вилучили велику партію наркотиків.

Як повідомили УНІАН Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України, 13 жовтня, під час проведення спільної операції працівниками УБОП Головного управління МВС в Харківській області та обласного управління СБУ затримано 32-річного мешканця обласного центру, в автомобілі якого виявлено 2 тисячі пігулок «трамадолу». Проводячи обшук в помешканні затриманого, оперативники вилучили ще 120 тисяч пігулок «трамадолу», тисячу пігулок «екстазі» та один кілограм амфетаміну.

У ході проведення цієї ж спецоперації також було затримано 45-річного громадянина Російської Федерації. У затриманого вилучено 2 тисячі пігулок «трамадолу».

Наразі всі вилучені наркотичні засоби направлено до Науково-дослідного криміналістичного центру ГУ МВС України в Харківській області для проведення відповідних експертиз.