Україна піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА
Але не стала «несіяною»
Харків. 16 жовтня. У новому рейтингу ФІФА, який було оприлюднено 16 жовтня, національна збірна України піднялася на три сходинки, повідомляє Kharkiv EURO.
Але це означає, що у стикових матчах за вихід на Чемпіонат світу-2010 українці будуть несіяними.
Продовжує очолювати рейтинг найкращих команд світу збірна Бразилії. Іспанія йде другою. Треті - Нідерланди.
Що ж до суперників України, які можуть потрапити у плей-офф, то Португалія увійшла у десятку, піднявшись відразу на 7 сходинок; Росія втратила шість пунктів і тепер 12;
Франція здобула одну позицію, перемістившись на 9 місце; Греція понизилася на чотири сходинки і стала 16.
Рейтинг ФІФА
1 (1). Бразилія - 1632 очка
2 (2). Іспанія - 1629
3 (3). Нідерланди - 1340
4 (4). Італія - 1215
5 (4). Німеччина - 1161
6 (8). Аргентина - 1103
7 (7). Англія - 1101
8 (9). Хорватія - 1087
9 (10). Франція - 1049
10 (17) Португалія - 1042
...12 (6). Росія - 982
...16 (12). Греція - 921
...22 (25). УКРАЇНА - 857
...34 (38). Ірландія - 755
...42 (46). Боснія та Герцеговина - 721
...49 (54). Словенія - 663
Курсивом виділено команди, які гратимуть у плей-офф.