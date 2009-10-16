Україна піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА

Харків. 16 жовтня. У новому рейтингу ФІФА, який було оприлюднено 16 жовтня, національна збірна України піднялася на три сходинки, повідомляє Kharkiv EURO.

Але це означає, що у стикових матчах за вихід на Чемпіонат світу-2010 українці будуть несіяними.

Продовжує очолювати рейтинг найкращих команд світу збірна Бразилії. Іспанія йде другою. Треті - Нідерланди.

Що ж до суперників України, які можуть потрапити у плей-офф, то Португалія увійшла у десятку, піднявшись відразу на 7 сходинок; Росія втратила шість пунктів і тепер 12;

Франція здобула одну позицію, перемістившись на 9 місце; Греція понизилася на чотири сходинки і стала 16.

Рейтинг ФІФА

1 (1). Бразилія - 1632 очка

2 (2). Іспанія - 1629

3 (3). Нідерланди - 1340

4 (4). Італія - 1215

5 (4). Німеччина - 1161

6 (8). Аргентина - 1103

7 (7). Англія - 1101

8 (9). Хорватія - 1087

9 (10). Франція - 1049

10 (17) Португалія - 1042

...12 (6). Росія - 982

...16 (12). Греція - 921

...22 (25). УКРАЇНА - 857

...34 (38). Ірландія - 755

...42 (46). Боснія та Герцеговина - 721

...49 (54). Словенія - 663

Курсивом виділено команди, які гратимуть у плей-офф.