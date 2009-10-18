Кривдник Металіста потрапив у лазарет

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Напередодні був прооперований півзахисник донецького «Шахтаря» Костянтин Кравченко.

Про це поінформував головний тренер «гірників» Мірча Луческу, повідомляє Kharkiv EURO.

Очікується, що на відновлення найкращому бомбардиру донеччан цього сезону знадобиться близько шести тижнів, а потім ще час на відновлення форми.

Таким чином, Кравченко пропустить обидва матчі Ліги Європи з «Тулузою» і зможе вийти на поле не раніше грудня: у другому колі чемпіонату України та завершальному матчу Ліги Європи з «Партизаном».

Як повідомлялося, Кравченко став автором голу у ворота Металіста в матчі Чемпіонату України, який у вересні було зіграно в Харкові. Гра завершилася з рахунком 1:1.

На знімку: ігровий момент матчу Металіст - Шахтар у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА