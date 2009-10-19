В понеділок на Сході синоптики не обіцяють сонця

Харків. 19 жовтня. УНІАН. У понеділок на Сході погода суттєво не зміниться.

В західних областях України часом очікуються дощі з мокрим снігом.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території - мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, лише у північних областях без істотних опадів.

Температура у північних областях вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла; у центральних областях вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у східній та південній частині вночі 9-14°, на узбережжі Криму до 17°, вдень 18-23°.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Вночі та вранці в Україні місцями туман.

У Київській області у понеділок опади не очікуються. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 1-3°, вдень 9-11° тепла; по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.