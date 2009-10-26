В АВЭКЕ новый гендиректор

Харьков. 26 октября. УНИАН. Генеральным директором АО «Концерн «АВЭК и Ко» назначен Валерий БАГИНСКИЙ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе «АВЭК», в понедельник нового руководителя представил коллективу компании председатель Совета учредителей Концерна Борис ФЕЛЬДМАН.

Он отметил некоторые сложности периода времени, в котором В.БАГИНСКИЙ приступает к руководству Концерна.

«2009 год был не самым простым для нас. Реструктуризация управленческой модели компании совпала с общими негативными тенденциями в экономике. Мы привлекали к сотрудничеству специалистов по антикризисному управлению, но главная заслуга в обеспечении устойчивости компании все-таки принадлежит нашему коллективу. Я хочу искренне поблагодарить Валерия БАГИНСКОГО за плодотворную работу в качестве вице-президента Концерна по правовым вопросам и пожелать ему дальнейших успехов в новом качестве руководителя компании», - сказал Б.ФЕЛЬДМАН.

Присутствовавший на представлении Председатель Наблюдательного Совета АО «Концерн «АВЭК и Ко» Алексей ЧЕРНЫШОВ заметил, что одной из основополагающих ценностей компании является открытая конкуренция идей и концепций развития Концерна.

«Главное – это инициатива и ответственность. Концерн «АВЭК» всегда подходил к вопросам управления компанией с точки зрения преемственности и эстафеты. Управление такими крупными и системными компаниями и не может рассматриваться как марафон. Мы всегда были и остаемся нацеленными на результативную командную игру», - подчеркнул А.ЧЕРНЫШОВ.