До Харкова їде посол ФРН
13:17, 26 жовтня 2009Харьків
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Гаймзьот відвідає ХФТІ
|Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ
Як повідомляє сайт міськради, в рамках «Днів німецької науки в Україні» візьме участь у церемонії початку інсталяції прискорювача легких іонів – циклотрона CV-28, безкоштовно переданого Національному науковому центру «Харківський фізико-технічний інститут» Юліхським дослідницьким центром (ФРН, земля Північний Рейн-Вестфалія).
Інсталяція відбудеться в рамках Українсько-німецького симпозіуму з використання прискорювачів в матеріалознавстві і виробництві радіонуклідів медичного призначення, який розпочне свою роботу 27 жовтня в ННЦ ХФТІ.
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