До Харкова їде посол ФРН

Харків. 26 жовтня. УНІАН. 27 жовтня Харків відвідає Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ.

Як повідомляє сайт міськради, в рамках «Днів німецької науки в Україні» візьме участь у церемонії початку інсталяції прискорювача легких іонів – циклотрона CV-28, безкоштовно переданого Національному науковому центру «Харківський фізико-технічний інститут» Юліхським дослідницьким центром (ФРН, земля Північний Рейн-Вестфалія).

Інсталяція відбудеться в рамках Українсько-німецького симпозіуму з використання прискорювачів в матеріалознавстві і виробництві радіонуклідів медичного призначення, який розпочне свою роботу 27 жовтня в ННЦ ХФТІ.