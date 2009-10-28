Добкін і Кернес дали свідчення в суді

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Мер Харкова Михайло ДОБКІН, секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС та його син Кирило сьогодні дали свідчення у справі про замах на їхнє життя, слухання якої триває в Апеляційному суді Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, після дачі свідчень у суді, засідання якого проходить у закритому режимі, М.ДОБКІН, Г.КЕРНЕС, а також його син відмовилися від будь-яких коментарів представникам ЗМІ.

Як повідомила УНІАН під час перерви Наталія ХОРУНЖА – адвокат підсудного Олега МЕДВЕДЄВА, М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС «не відповідали на мої запитання. Вони підтвердили ті показання, які давали в ході досудового слідства».

Зараз суд допитує свідка Бориса ЗАЙЦЕВА, автора аудіо-записів, які служать доказами у тому, що О.МЕДВЕДЄВ начебто готував замах на М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та його сина.

Як повідомляв УНІАН, О.МЕДВЕДЄВА звинувачують за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі. За версією слідства, О.МЕДВЕДЄВ був організатором спроби вбивства М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА і його сина Кирила. О.МЕДВЕДЄВА було затримано 6 грудня 2007 року.

У 2007 році сталися два замахи на життя Г.КЕРНЕСА. У січні біля харківського готелю «Національ» у ту мить, коли секретар міськради виходив з готелю, спрацював вибуховий пристрій, начинений невеликими металевими предметами. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Другий вибух стався у червні того ж року. Пізно вночі, коли Г.КЕРНЕС виходив з міськвиконкому, спрацював аналогічний вибуховий пристрій. Від вибуху постраждав бізнесмен Ігор ЯЛДІН, який виходив з будівлі разом з Г.КЕРНЕСОМ.

За рік до цього - у липні 2006 року – О.МЕДВЕДЄВ потрапив до лікарні швидкої допомоги з численними ножовими пораненнями.

У липні 2008 року Г.КЕРНЕС продемонстрував журналістам аудіо-запис, на якому, на його думку, О.МЕДВЕДЄВ обговорює з виконавцем убивство мера Харкова М.ДОБКІНА та секретаря міськради Г.КЕРНЕСА.