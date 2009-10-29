В Росію не потрапили пальта й наркотики

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Неповнолітнього порушника, що намагався переправити в Росію 48 жіночих пальт китайського виробництва затримали прикордонники відділу «Дергачі».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, 16-річний мешканець одного з прикордонних сіл Дергачівського району прямував у напрямку російського села Красний Хутір на велосипеді, до багажника якого було прив’язано величезний клунок з верхнім жіночим одягом. Затримав юного контрабандиста, що не доїхав до кордону 300 метрів, прикордонний патруль.

Вилучені пальта вартістю близько 20 тис. грн. передано до митниці, а документи щодо порушника – до суду.

Ще одного порушника, який, повертаючись з України в Росію, віз із собою 110 грамів марихуани, затримали прикордонники Харківського загону та співробітники митниці у пункті пропуску «Козача Лопань». Наркотики виявив службовий собака. Це сталося в одному з вагонів потягу «Севастополь – Москва». В речах 26-річного мешканця Мурманська знайшли пластикову упаковку з написом «Мівіна». Замість вермішелі там виявився наркотичний порошок зеленого кольору.