Металіст привіз із Донецька 3 очки

Харків. 2 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу завдав поразки донецькому Металургу.

Матч відзначався великою напругою і завершився з рахунком 1:0 на користь харків’ян, передає Kharkiv EURO.

Гол вже у доданий арбітром час - на 93-й хвилині гри у ворота суперника з пенальті забив Девіч. На 89-й хвилині Єременко вивів Девіча один на один з воротарем Металурга, але Марка у штрафному майданчику недозволеним прийомом зупинив Мхитарян. Удар Девіча з 9 метрів прийшовся у лівий кут, і воротар був безсилий щось зробити.

Склад Металіста: Горяїнов (капітан), Майдана, Березовчук, Шелаєв, Валяєв, Папа Гуйє, Обрадович, Джексон (Єременко 89), Едмар, Рикун (Олійник 83), Слюсар (Девіч 64 ).

За грубу гру попередження отримали Обрадович (70), Майдана (88), Валяєв (89).

Набравши у 12 матчах 26 очок, Металіст посідає третю сходинку Турнірної таблиці. У Металіста найменша кількість пропущених м’ячів (5).

На першому місці Динамо (32), на другому – Шахтар (28).

Прикметно, що в двох останніх тура і Динамо, і Шахтар втратили по 2 очки. Донеччани в 11-му турі в Ужгороді зіграли внічию 1:1 із Закарпаттям, а кияни у 12-му – з таким же рахунком на своєму полі 31 жовтня розійшлися з Карпатами.

Замикають Турнірну таблицю Чорноморець (8), Кривбас (7) і Закарпаття (7).