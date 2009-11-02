Харківська міліція викрила підпільний цех з виробництва кукурудзяних паличок

Харків.2 листопада. УНІАН. Працівниками Управління державної служби боротьби з економічними злочинами ГУМВС України в Харківській області викрито діяльність підпільного цеху міжрегіонального характеру з виробництва та фасування фальсифікованих продуктів харчування, а саме кукурудзяних паличок «Світлак» та «Золоте зерно» з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, а також промислових зразків упаковок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВСУ в Харківській області, цех знаходиться в орендованих приміщеннях на території торгівельно-оптової бази у місті Кременчук та належить приватному 37-річному підприємцю. При огляді цеху було вилучено 5 одиниць фасувальної техніки, понад 700 тисяч пакетів кукурудзяних паличок та 84 тисячі одиниць пакетів для розфасовки з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг.

Виготовлена продукція реалізовувалася через мережу торгівельних місць, розташованих на територіях ринків міста Кременчук та Полтавської області, які належать вказаному підприємцю, а також суб’єктам господарювання по всій території України.

Наразі здійснюється дослідження вилученої продукції, промислових зразків, а також перевіряються заяви про нанесені збитки від законних володарів вище означених торгівельних знаків.

Прокуратурою Ленінського району м. Харкова порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання товарного знака).