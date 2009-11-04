Субстанцію «Таміфлю» Харків отримає в п’ятницю

Харків. 4 листопада. УНІАН. Субстанція для виробництва препарату «Таміфлю» («Озельтамівір-Здоров’я») на ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» прибуде з Індії в п’ятницю, 6 листопада.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову Харківської ОДА Арсена АВАКОВА.

А.АВАКОВ заявив, що субстанція для виробництва антивірусного препарату «Таміфлю» («Озельтамівір-Здоров’я»), яке має розпочати ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» у Харкові, прибуде з Індії в п’ятницю, 6 листопада.

А.АВАКОВ запевнив, що у перші 10 днів роботи підприємство виробить 200 тис. доз препарату, який розподілятиметься по всій Україні згідно з квотами Міністерства охорони здоров’я.