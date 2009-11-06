У померлого від пневмонії харівя’нина вірусу грипу A (H1N1) не виявлено

Харків. 6 листопада. УНІАН. Вірусу грипу A (H1N1) у померлого мешканця Харкова не виявлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на брифінгу у облдержадміністрації начальник Головного управління охорони здоров’я ОДА Олександр ГАЛАЦАН.

За його словами, після проведення лабораторних досліджень встановлено, що причина смерті пацієнта не пов’язана з «каліфорнійським» грипом.

Говорячи про статистику смертей від пневмонії у Харківській області, О.ГАЛАЦАН повідомив, що від різноманітних ускладнених форм пневмонії за попередній рік всього по Україні померло понад 6 тис. пацієнтів. На Харківщині у 2007 р. померло близько 200 осіб, у 2008 р. – 160 осіб. За 9 місяців 2009 р. по області понад 100 осіб померло від різноманітних ускладнених форм пневмонії.

«Подібна ситуація наявна у всіх країнах Європи і в Україні в тому числі. У деяких людей, на жаль, можливо це пов’язано з імунітетом або з іншими причинами, але наступають тяжкі зміни у легенях, що призводить до загибелі людей, це різновид пневмонії», - зазначив О.ГАЛАЦАН.

Як передавав УНІАН, учора в Харкові був зафіксований перший під час епідемії випадок смерті мешканця міста від пневмонії.