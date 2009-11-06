Делегація УЄФА перевірила у Харкові хід підготовки до Євро-2012 (фото)

Шостого листопада Харків з робочим візитом відвідала делегація УЄФА на чолі з виконавчим директором УЄФА Девідом ТЕЙЛОРОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, делегація, до складу якої входив також директор УЄФА Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН, зустрілася з керівниками місцевої влади, а також побувала на основних об’єктах Харкова, які готуються до проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Зокрема, делегація відвідала стадіон «Металіст», міжнародний аеропорт «Харків», оглянула навчальний спортивно-тренувальний центр Футбольного клубу «Металіст», гуртожитки Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, а також 4-зірковий готель «Аврора».

Делегацію УЄФА на всіх об’єктах супроводжував і ознайомив зі станом реалізації проектів президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Він повідомив членів делегації УЄФА, що реконструкція стадіону «Металіст» – головної спортивної арени Харкова – майже завершена і він буде експлуатацію урочисто відкритий 5 грудня 2009 р., набагато місяців раніше запланованого. Зокрема, на сьогодні вже підготовлений план управління стадіоном. Його розробка проводилася із залученням іноземних фахівців, а також з урахуванням досвіду кращих стадіонів Європи і передусім Німеччини, Австрії та Швейцарії – країн, які проводили попередні футбольні чемпіонати 2006 і 2008 років. З метою усунення зауважень і виконання рекомендацій УЄФА нещодавно підписаний контракт із компанією «Арена КОМ» (Німеччина) для розробки схеми управління стадіоном і концепції безпеки з урахуванням шляхів евакуації.

Під час відвідування аеропорту «Харків» О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ повідомив, що проект реалізується з випередженням плану і всі роботи з будівництва об’єктів інфраструктури та реконструкції аеропорту «Харків» будуть завершені у 2010 р.

Під час зустрічі з мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ Д.ТЕЙЛОР відзначив значний прогрес у процесі підготовки столиці Слобожанщини до Євро-2012, а також професіоналізм тих, хто реалізує проекти.

«Наша команда багато працює, щоб зробити правильні висновки щодо участі українських міст в Європейському футбольному форумі 2012 року. Щодо Харкова - окрім значного прогресу, можна відзначити якість документів, які надаються містом в розпорядження УЄФА. Це ще раз підтверджує, що підготовкою до Євро-2012 в Харкові займаються професіонали», - сказав Д.ТЕЙЛОР.

У свою чергу М.ДОБКІН зазначив, що про велику кількість проектів Євро-2012 Харків готовий доповісти як про реалізовані.

«Якщо під час попередніх зустрічей ми говорили про велику кількість проектів в майбутньому часі, то сьогодні, - сказав М.ДОБКІН, - ми говоримо про них як про реалізовані».

Промовляючи в юридичній академії, Д.ТЕЙЛОР зазначив у спілкуванні з її керівниками, що сама підготовка Харкова до ЧЕ-2012 послужить добру справу для розвитку футболу та всієї інфраструктури міста. Він висловив надію, що для України це велика можливість продемонструвати себе у сучасному світі.

Це останній приїзд європейських фахівців у Харків напередодні остаточного рішення УЄФА, яке має бути оприлюдненим 10 грудня 2009 р., щодо визначення міст, які прийматимуть фінальну частину Євро-2012.

У поїзді до Харкова делегацію УЄФА супроводжували, зокрема, директор Координаційного бюро, заступник міністра Кабінету міністрів України Ілля ШЕВЛЯК, заступник директора Координаційного бюро Арсен ПОПЕЛЬ, директор Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, директор Департаменту з організації заходів турніру Юрій БАРБАШ.

Довідка УНІАН. Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Комплексна програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».

На знімку: делегація УЄФА на чолі з Девідом Тейлором знайомиться зі стадіоном «Металіст» у Харкові 6 грудня 2009 р.

Додаткові фото

Фото Андрія КРАВЧЕНКА