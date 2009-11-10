На Харківщині низька захворюваність на грип

Харків. 10 листопада. УНІАН. Показник захворюваності на грип та ГРВІ в Харківській області менший у 1,7 рази за епідемічний поріг.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я ОДА Олександра ГАЛАЦАНА.

За його словами, попередніми дані свідчать, що на ранок 10 листопада кількість мешканців області, котрі від часу оголошення епідемії звернулися до медичних установ із симптомами грипу та ГРВІ, становить 29 461, при цьому не виявлено жодного випадку інфікування грипом А (H1N1), ні летальних випадків унаслідок цього захворювання або його ускладнень.

О.ГАЛАЦАН підкреслив, що використання індивідуальних засобів захисту та карантинні заходи «дали свій позитивний ефект».