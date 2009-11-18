Сьогодні долар пішов угору

Харків. 18 листопада. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,13 грн./дол., продають – по 8,19 грн./дол., курс дещо підвищився порівняно з 17 листопада. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,08-8,16 грн./дол., з продажу – в межах 8,17-8,23 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо знизився порівняно з 17 листопада – до 12,09/12,27 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,95-12,25 грн./євро, з продажу – в межах 12,19-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 17 листопада знизився на 1,1% і становить в середньому 0,2726 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2856 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,283 грн./рубль, з продажу – в межах 0,282-0,291 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,13 грн./дол., продажу – 8,19 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,09-8,15 грн./дол., з продажу – в межах 8,17-8,23 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо знизився порівняно з 17 листопада і становить 12,11/12,26 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,95-12,16 грн./євро, з продажу – в межах 12,19-12,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 17 листопада знизився на 0,6% і сьогодні становить 0,2727 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,2% – до 0,2862 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,282 грн./рубль, з продажу – в межах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,12/8,23 грн., євро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,22 грн., євро – 11,80/12,40 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,14/8,22 грн., євро – 12,05/12,35 грн., рубль – 0,277/0,287 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 18 листопада, становить: гривні до долара США – 7,9903, до євро – 11,885571, до російського рубля – 0,27863.