Україна пролітає над ЧС-2010 в Африці

Харків. 18 листопада. УНІАН. Збірна України з футболу програла матч плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2010 року команді Греції, повідомляє Kharkiv EURO.

Вирішальний матч за путівку до Південно-африканської республіки, який пройшов у Донецьку на стадіоні «Донбас-Арена», завершився з рахунком 1:0 на користь греків.

Гол на 31-й хвилині першого тайму у ворота П’ятова забив Салпінгідіс.

За грою спостерігали, зокрема, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, кандидат у Президенти Віктор ЯНУКОВИЧ, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

Перед початком гри пішов невеликий дощ, який значно посилювався протягом матчу.

50-тисячний стадіон заповнили 30 тисяч уболівальників.

Українські футболісти мали нагоду кілька разів вразити ворота суперника.

Найбільш активними з гравців збірної України на полі були Тимощук, Шевченко, Кобін. Тренер Михайличенко зробив усі три заміни.

На знімку: збірна Греції забиває вирішальний гол у ворота збірної України.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА