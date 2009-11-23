Курси валют у банках Харкова

Долар: 8,09 - 8,14 грн.

Харків. 23 листопада. УНІАН. На 23 листопада комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,14 грн. (продаж - 8,15 грн.), євро - 12,1 грн. (12,12 грн.), Базис - 8,09 (8,165), 12,05 (12,18), Реал-банк - 8,1 (8,17), 12 (12,2) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Як повідомляв УНІАН, на 23 листопада Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.0000 (на 20 листопада – 799.0000), 100 EUR – 1183.7185 (на 20 листопада – 1187.5537), 10 RUR – 2.7690 (на 20 листопада – 2.7795).

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