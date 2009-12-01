Господарства Харківщини забезпечені міндобривами на 44%

Харків. 1 грудня. УНІАН. Господарства Харківської області забезпечені мінеральними добривами на 44% від потреби.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

За його даними, станом на 30 листопада господарствами області куплено 37,6 тис. т. мінеральних добрив при потребі для проведення весняного комплексу польових робіт під урожай 2010 року в 86,4 тис. т.

В.ЗВЄРЄВ відзначив, що більш ніж на 100% мінеральними добривами забезпечені господарства Лозівського (157%), Красноградського та Первомайського

(105%) районів області.

За словами заступника губернатора, сільськогосподарські підприємства Харківської області продовжують закупівлю мінеральних добрив.