Фельдмана непокоїть дефіцит коштів у Харкові

Харків. 1 грудня. УНІАН. Народний депутат (фракція БЮТ), уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням про коректування розрахункових показників Міністерства фінансів щодо бюджету Харкова на 2010 рік у зв`язку з негативними посткризовими тенденціями в економіці Харкова і України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, у зверненні О.ФЕЛЬДМАНА говориться, що розрахункові показники Мінфіну щодо бюджету Харкова на 2010 рік мають істотну розбіжність з об`єктивними тенденціями в економічній і фінансовій сферах міста.

«Так, прогнозні показники Міністерства фінансів України з доходів загального фонду бюджету Харкова на 2010 рік завищено на 263,7 млн. грн. порівняно з плановими розрахунками міста. Доходи спеціального фонду перевищують місцеві розрахункові показники на 48,7 млн. грн. Доходи зведеного бюджету Харкова на 2010 рік, виходячи з нинішніх тенденцій в економіці міста, завищено на 312,4 млн. грн. Обсяг витрат зведеного бюджету міста Харкова на 2010 рік занижено на 104,5 млн. грн.», – зазначає О.ФЕЛЬДМАН.

За словами депутата, в 2010 році економіку Харкова чекає відчутний дефіцит коштів, який пов`язаний зі скороченням обсягів податків і зборів, що стягуються, а також з недонадходженням коштів від приватизації.

Разом з тим, О.ФЕЛЬДМАН вважає, що «у разі перемоги Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах ближче до другого кварталу 2010 року ситуація значно покращиться завдяки боротьбі нового Президента з корупцією, контрабандою і тіньовою економікою, як це було в 2005 році».