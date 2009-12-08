Гучна справа наркокур`єрів передана до суду

Харків. 8 грудня. УНІАН. Гучна справа наркокур`єрів, яких два місяці тому затримали з великою партією «Трамадолу» та «екстазі», передана до суду.

Про це «Об`єктив-новинам»повідомив прокурор Харкова Євгеній ПОПОВИЧ.

Інтернет-видання нагадує, що в жовтні СБУ і УБОП затримали двох чоловіків з найбільшою партією наркотиків, яку коли-небудь вилучали харківські правоохоронці. Одним із затриманих виявився харків`янин, другий, - житель Росії, який оптом купував товар у Харкові і перевозив його до Санкт-Петербурга. У них вилучили понад 130 капсул «Трамадолу», майже дві тисячі пігулок «екстазі» та близько 1,5 кг амфетамінов. Тоді правоохоронці припускали, що затримані поставляли наркотики для викритого напередодні наркокартелю, який «кришували» працівники міліції. Слідство ж дійшло висновку, що два угруповання не зв`язані між собою. Справу наркокур`єрів розгляне Київський районний суд, а слідство щодо міліціонерів-наркоторговців продовжили ще на два місяці.