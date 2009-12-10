У Харкові зґвалтовано і вбито у власній квартирі 17-річну студентку

Харків. 10 грудня. УНІАН. Шостого грудня у Харкові у своїй квартирі було знайдено мертвою з рубаними ранами голови 17-річну місцеву мешканку, студентку одного з вищих навчальних закладів.

Про повідомляє офіційний веб-сайт МВС України.

В результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали двох місцевих мешканців, віком 37 та 36 років (обидва без постійного місця роботи, один із них раніше судимий). Попередньо встановлено, що вони вранці 6 грудня зайшли до квартири потерпілої, зґвалтували господарку, після чого завдали їй смертельних тілесних ушкоджень, викрали мобільний телефон та ювелірні вироби. Частину викраденого вилучено.