У Харкові зґвалтовано і вбито у власній квартирі 17-річну студентку
10:38, 10 грудня 2009Харьків
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Затримано двох чоловіків
Харків. 10 грудня. УНІАН. Шостого грудня у Харкові у своїй квартирі було знайдено мертвою з рубаними ранами голови 17-річну місцеву мешканку, студентку одного з вищих навчальних закладів.
Про повідомляє офіційний веб-сайт МВС України.
В результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали двох місцевих мешканців, віком 37 та 36 років (обидва без постійного місця роботи, один із них раніше судимий). Попередньо встановлено, що вони вранці 6 грудня зайшли до квартири потерпілої, зґвалтували господарку, після чого завдали їй смертельних тілесних ушкоджень, викрали мобільний телефон та ювелірні вироби. Частину викраденого вилучено.
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