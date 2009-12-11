ЄВРО-2012 ПРИЙМАТМУТЬ ЧОТИРИ УКРАЇНСЬКІ МІСТА

Харків. 11 грудня. УНІАН. Чотири українські міста – Київ, Донецьк, Львів і Харків - отримали право приймати матчі чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Фінал турніру відбудеться в українській столиці, повідомляє Kharkiv EUROз посиланням на київські ЗМІ.

Таке рішення ухвалив виконком УЄФА, засідання якого завершилося сьогодні, 11 грудня, в Португалії.

Цю інформацію підтвердиди кореспонденту УНІАН у прес-службі Місцевого організаційного комітету «Євро -2012 – Україна».

На фото:стадіон «Металісті»у Харкові, на якому пройдуть мітчі Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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