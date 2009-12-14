На виборах 13 грудня у Харкові переміг би Янукович

Харків. 14 грудня. УНІАН. Якби голосування проходило цієї неділі, то у Харкові на виборах Президента України найбільшу кількість голосів набрав би Віктор ЯНУКОВИЧ. Він відтіснив на позицію нижче комуніста Петра СИМОНЕНКА, який був лідером симпатій тижнем раніше.

Такі підсумки інтерактивного опитування, яке проводилося на сайті медіа-групи «Об`єктив»з 7 по 14 грудня.

Трійка лідерів умовної президентської гонки минулого тижня виглядає так: В.ЯНУКОВИЧ – 30% голосів опитаних, П.СИМОНЕНКО – 28%. ТИГИПКО – 17%.

Не визначилися з вибором і не братимуть участі в голосуванні по одному відсотку опитаних, а ще 5% проголосували б проти всіх.

Всього в опитуванні взяли участь 1319 осіб.

Як повідомлялося, минулого тижня було отримано такі результати: П.СИМОНЕНКО – 24% голосів, В. ЯНУКОВИЧ – 22%, С.ТИГИПКО – 15%, Олег ТЯГНИБОК – 9%, Юлія ТИМОШЕНКО – 6%. Голосувати проти всіх 6%. 2% проігнорували б вибори, не визначилися за кого голосувати 2% учасників опитування.