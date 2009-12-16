Платіні навідається до Харкова в лютому

Харків. 16 грудня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ пообіцяв у перших числах лютого наступного 2010 року особисто проінспектувати підготовку українських міст Донецька, Харкова і Львова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомив 15 грудня на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО. Він розповів, що вчора, коли брав участь у Києві в урочистій церемонії презентації офіційного логотипу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, він разом з Сергієм БУБКОЮ (Президент Національного олімпійського комітету) розмовляв з М.ПЛАТІНІ.

«Я разом з Сергієм БУБКОЮ підходив вчора до Мішеля ПЛАТІНІ, вони великі друзі… Ми розмовляли, і він пообіцяв, що з 4 до 7 лютого (2010 року він відвідає міста Донецьк, Харків і Львів, і ще раз своїми очима переконається в якості і темпах підготовки цих трьох українських міст до Євро-2012», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Тому, за словами мера, «розслаблятися нам в жодному разі не можна, ми маємо виконувати накреслене». О.ЛУК’ЯНЧЕНКО відзначив, що в Донецьку основна увага має приділятися будівництву аеродрому - злітно-посадочної смуги, перонів, вежі управління польотами і аеропорту - будівництво міжнародного терміналу і капітально-відновлювальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу. Також важливий цілий ряд питань, пов`язаних з інфраструктурою міста, транспортною логістикою і готельним комплексом, додав мер.

При цьому він нагадав, що в поточному 2009 році Донецьк «так і не одержав обіцяні кошти з держбюджету на підготовку до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року». «Ми тепер більш жорстко ставитимемо питання фінансування цієї державної програми перед урядом… Відступати нікуди. Нам потрібно сьогодні безпосередньо по всіх напрямах виконувати програму, щоб успішно прийняти ці відповідальні змагання у місті Донецьку», - наголосив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.