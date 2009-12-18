Яценюк: Україна може стати основним гравцем на продринку
Кандидат про «українське золото»
Харків. 18 грудня. УНІАН. Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що країні треба невідкладно відроджувати цукрове виробництво шляхом відновлення сировинної бази, кредитування виробників і модернізації заводів. Про це він сказав на прес-конференції в Тернополі.
Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, політик зазначив, що склалася «парадоксальна ситуація: ціни на цукор у світі шалено зросли, а в Україні цю галузь майже вбили». За його словами, «цього року цукор став фактично ще одним товарним золотом, ціна на цукор неймовірно зросла». А.ЯЦЕНЮК зазначив, що за прогнозом Світової організації торгівлі у світі в наступному році не вистачатиме 13 мільйонів тонн цукру. За його словами, «буряковий цукор вперше за останні десятиліття став конкурентний з тростинним». Він зазначив, що далекоглядні уряди «готувалися до цього», а уряд Юлії ТИМОШЕНКО ще в 2005 році ухвалив постанову про безмитне ввезення двох товарних партій: м`яса з Аргентини і цукру (тростинного). За його словами, наслідком такого рішення уряду України стало те, що «починають різати заводи - зменшують посіви буряків». «Немає сировини – немає заводу, а немає заводу – немає цукру», - додав він.
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «уряд відмовився від власної цукрової галузі, вважаючи, що тростинний цукор завжди буде дешевшим». «Виявляється, не дешевше, виявляється, сьогодні буряковий цукор став конкурентним», - зазначив кандидат у Президенти.
А.ЯЦЕНЮК вважає, що «насувається продовольча криза» у світі. За його словами, «вона точно буде в 2011-му і 2012 роках». Він переконаний, що Україна має всі передумови стати в цій ситуації основним гравцем на продовольчому ринку. За його словами, насамперед необхідно відновити сировинну базу, а також дати кредити на відновлення і модернізацію існуючих заводів. «100 років тому Україна була країною №1 за обсягами виробництва цукру. Історія повторюється, тільки треба бути готовими до повторення цієї історії», - підкреслив політик.
А.ЯЦЕНЮК нагадав, що 2006 року він як міністр економіки України і тодішній міністр економіки Росії Герман ГРЕФ підписали протокол про доступ на російський ринок двох видів української продукції: українського спирту і цукру. «Цей протокол мав вступити в дію 1 січня 2009 року, але в силу того, як «гарно» відстоює український прем`єр-міністр російські інтереси, ми так і не отримали доступ на цей ринок», - додав він.
А.ЯЦЕНЮК вважає важливим завданням - вихід на інші ринки. За його словами, необхідно «не тільки нагодувати себе, а й добитися того, щоб Росія виконала підписаний протокол, відкрила нам свій ринок для цукру». Він додав, що треба «добитися того, щоб у зоні вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом не тільки європейці продавали українцям, тому що зараз тільки так відбувається, а й українці продавали європейцям».
А.ЯЦЕНЮК наголошує, що «шляхом розвитку великотоварного виробництва мають стати державні дотації». «Я дуже чітко й послідовно відстоюю позицію: у жодній країні немає сільського господарства, яке є прибутковим без державних дотацій», - підкреслив він.