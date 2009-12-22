В селі Чорному згоріла єдина лікарня

11:28, 22 грудня 2009
Харьків
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МНС: порушення правил безпеки

Харків. 22 грудня. УНІАН. Внаслідок пожежі, яка виникла в будівлі загальної практики сімейної медицини в селі Чорне Великобурлуцького району, що за 25 км. від райцентру, згоріла єдина в цьому населеному пункті лікарня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, лікарня обігрівалась за допомогою кочегарки, де чергувала жінка. Вийшовши набрати паливо (лушпиння від зернят соняшника) вона побачила, що з-під даху будівлі виривалось полум’я, і негайно подзвонила рятувальникам.

В приміщені лікарні нікого не було, на той час там тривав ремонт та було лише 3 робітники які тут же покинули приміщення лікарні. За даними прес-служби, вогонь поширився на площу 235 кв. метрів, ним було охоплено горище.

За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Збитки нанесені вогнем встановлюються.

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