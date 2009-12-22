Давтян: Яценюк не знімає свою кандидатуру з виборів

Харків. 22 грудня. УНІАН. Координатор обласної організації «Фронт змін» Олександр ДАВТЯН спростував повідомлення у ЗМІ про те, що кандидат на посаду Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК нібито припинив свою агітаційну кампанію в Харківській області.

Як повідомляє медіа-група «Об’єктив», О.ДАВТЯН назвав брехнею те, що, як стверджує одне з місцевих видань, в регіоні нібито припинена агітаційна робота, керівникам місцевих організацій запропоновано самостійно фінансувати передвиборчу агітацію, а сам А.ЯЦЕНЮК може припинити боротьбу за президентське крісло та оголосити про підтримку іншого кандидата.

За словами О.ДАВТЯНА, агітація в регіоні йде повним ходом. Він нагадує, що агітація - це не лише намети на вулицях. Є безліч форм передвиборної агітації - від політичної реклами по телебаченню до прямого спілкування агітаторів з виборцями за місцем їх проживання, говорить О.ДАВТЯН. У Харкові і області практично всі форми агітації присутні. «Щодо фінансування, то воно проходить у повній відповідності із законом України про вибори Президента України», - зазначив координатор обласної організації.

«Арсеній ЯЦЕНЮК, - запевнив О.ДАВТЯН, - веде активну виборчу кампанію на всій території України, у тому числі і в нашому регіоні. Методи агітації при цьому вибираються ті, що найбільше відповідають тактичними необходімостям. Ні про яке зняття кандидатури ЯЦЕНЮКА або про підтримку якихось «реальних кандидатів» мови бути не може».