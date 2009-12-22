Три головні події року за версією Тимошенко

Харків. 22 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що найголовнішими подіями 2009 року стали подолання кризи, ухвалення УЄФА рішення про проведення в чотирьох українських містах фіналу Євро-2012, а також безвідповідальність українського політикуму.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Найважливіша подія року, який відходить, і вона не стільки політична, - це те, що вся країна, кожна людина змогли показати гідний рівень протистояння світовій фінансовій кризі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, завдяки спільним діям уряду та всіх громадян на своєму рівні Україна змогла продемонструвати силу і витримку. «Це дійсно, на мій погляд, є великим досягненням всієї нації, ми не дали знищити соціальну політику, ми не дали так, як вважали деякі політики, зірвати соціальні платежі і довести країну до дефолту. І це є подія номер один», - заявила прем’єр.

«Подія номер два – це те, що Україна в цьому році здобула право в чотирьох містах України проводити футбольне змагання, це є велике досягнення всього народу України», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, третьою найважливішою подією 2009 року, але зі знаком «мінус» стала безвідповідальність українського політикуму. «Я думаю, що історія і майбутнє ще уважно вивчать, на що накладалися вето, уважно вивчать, за що не голосували в парламенті, уважно вивчать ті пропозиції так званих лідерів окремих політичних сил держави, які надавалися уряду і країні», - додала прем’єр.

«Мені здається, що всі три події були найяскравіші за цей рік», - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.