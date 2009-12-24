Добкін збирає журналістів

Мер розповість про підсумки року

Харків. 24 грудня. УНІАН. Мер Харкова Михайло ДОБКІН проведе сьогодні прес-конференцію. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, міський голова підіб’є підсумки роботи в 2009 році і відповість на запитання журналістів. Прес-конференція розпочнеться об 11.30 у прес-центрі Харківської міськради (вул. Квітки-Основ`яненка, 7).

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