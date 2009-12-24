Частина 2 районів Харкова – без тепла

Харків. 24 грудня. УНІАН. Сьогодні з 7.30 до 18.00 відключене теплопостачання частини Київського та Московського районів Харкова.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, теплопостачання припинено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у Київському районі.

У Київському районі – 50 житлових будинків, 4 дитячих комбінати, 5 лікувальних установ (від ЦТП 522/1, 522/2), обмежених: вул. Барабашова, вул. Героїв праці, вул. Блюхера, вул. Ак. Павлова.

У Московському районі – 56 житлових будинків, 3 дитячих комбінати, 4 лікувальних установ (від ЦТП 521/1, 521/2), обмежених: вул. Гв. Широнінців, вул. Героїв праці, вул. Блюхера, вул. Ак. Павлова.