Аваков вважає, що Кадиров розтоптав добросусідські відносини України та Росії
Чечня або Росія мають спростувати заяву
Харків. 24 грудня. УНІАН. Перспектива розвитку добросусідських відносин між Україною та Росією «розтоптана» до тих пір, поки заява Президента Чечні Рамзана КАДИРОВА не дезавуйована.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку заяву сьогодні зробив голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ у відповідь на висловлювання президента Чечні.
«КАДИРОВ зобов’язаний дезавуювати свою заяву негайно. Або за нього це повинні негайно зробити вищі керівники Росії. Негайно! Невідкладно!», - підкреслив А.АВАКОВ.
На думку А.АВАКОВА, подібна заява Президента Чечні є підтвердженням того, що «свобода, рівність, пошана до інших країн і народів у сучасній Росії остаточно розтоптані».
«Україна була, є і буде незалежною демократичною європейською державою, поза ставленням до цього факту російського чиновника», - наголосив А.АВАКОВ.
Він підкреслив, що «лише добросусідські відносини і взаємна повага до незалежності, територіальної цілісності та національної гідності – запорука миру і успішного розвитку обох країн».
А.АВАКОВ висловив сподівання, що Російська Федерація негайно вибачиться за образливу заяву Рамзана КАДИРОВА.