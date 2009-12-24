У Харкові під час пожежі загинуло двоє людей

Харків. 24 грудня. УНІАН. Внаслідок пожежі, яка сталася в одному з будинків Харкова, загинули двоє людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України Харківській області, трагічна подія сталася сьогодні опівночі у Фрунзенському районі по вулиці Шарікова в одній з квартир на 4 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Пожежу помітили та викликали рятувальників сусіди. На місці пожежі було знайдено 2 загиблих людини: чоловік 1954 року народження та його сестра 1958 р.н.

Причина пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються.