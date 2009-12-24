Сьогодні не працює Харківський аеропорт

Харків. 24 грудня. УНІАН. Через складні метеорологічні умови сьогодні не працює Харківський міжнародний аеропорт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту, зранку після дощу спостерігається значне намерзання на злітно-посадковій смузі аеродрому. Внаслідок цього аеропорт не може працювати ні на відправку, ні на прийом літаків.

Згідно з розкладом, загалом сьогодні мали відбутися 8 міжнародних і внутрішніх рейсів.