Сьогодні не працює Харківський аеропорт
14:23, 24 грудня 2009Харьків
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Складні метеоумови
Харків. 24 грудня. УНІАН. Через складні метеорологічні умови сьогодні не працює Харківський міжнародний аеропорт.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту, зранку після дощу спостерігається значне намерзання на злітно-посадковій смузі аеродрому. Внаслідок цього аеропорт не може працювати ні на відправку, ні на прийом літаків.
Згідно з розкладом, загалом сьогодні мали відбутися 8 міжнародних і внутрішніх рейсів.
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