Ан-148 здійснив перший комерційний рейс в Росії

Харків. УНІАН. Учора в Росії українсько-російський літак Ан-148 здійснив перший комерційний рейс за маршрутом Санкт-Петербург - Москва.

Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії «Росія».

«У небо піднявся перший літак Ан-148-100, який поповнив парк авіакомпанії «Росія». Принципово нове повітряне судно, вперше за довгі роки серійно виготовлене в нашій країні, стало на одну з найбільш запитаних пасажирами ліній - Санкт-Петербург - Москва. На цьому маршруті літак експлуатуватиметься найближчим часом, а надалі приступить до виконання рейсів в інші міста Росії, СНД і Європи», - йдеться в повідомленні.

Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. кілометрів, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу ПС є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, у програмі виробництва задіяні завод «Аміант» в Україні і «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» в Росії.

Авіакомпанія «Росія» уклала лізингову угоду з компанією «Іллюшин Фінанси» на постачання шести Ан-148 у 2009 - 2010гг. і опціоном на купівлю ще шести таких літаків протягом 2011 – 2012 рр.

Як повідомляв УНІАН, Ан-148 13 грудня ц.р. виконав перший міжнародний комерційний рейс за маршрутом Одеса-Москва (Шереметьєве) під прапором авіакомпанії «АероСвіт».

2 червня 2009 р. авіакомпанія «АероСвіт» почала першою виконувати регулярні перельоти на першому літаку Ан-148 на маршруті Київ –Харків – Київ.

Харківський авіазавод, який бере участь у корпоративному складанні Ан-148, виготовляє центроплан для цієї машини.