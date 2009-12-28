ДТП у передмісті Харкова: двоє людей загинули
11:46, 28 грудня 2009Харьків
0 0
Зіткнулися ВАЗ-2101 і Волга
Харків. 28 грудня. УНІАН. Внаслідок ДТП, яке сталося 27 грудня на кільцевій дорозі неподалік Черкаської Лозової, загинули двоє людей.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, відбулося зіткнення двох легковиків: ВАЗ-2101 та Волги.
Двоє людей, що знаходились у ВАЗі, загинули.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter