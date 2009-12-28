ДТП у передмісті Харкова: двоє людей загинули

Зіткнулися ВАЗ-2101 і Волга

Харків. 28 грудня. УНІАН. Внаслідок ДТП, яке сталося 27 грудня на кільцевій дорозі неподалік Черкаської Лозової, загинули двоє людей. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, відбулося зіткнення двох легковиків: ВАЗ-2101 та Волги. Двоє людей, що знаходились у ВАЗі, загинули.

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