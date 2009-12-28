Під Харковом дорожчає земля

Харків. 28 грудня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 21 по 27 грудня 2009 року виросла на 0,70%, або 13 дол., - до 1799 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі виросла на 0,71% (13 дол.) - до 1874 дол./сотка, у Дергачівському - на 0,76% (13 дол.) - до 1758 дол./сотка, у Чугуївському - стабілізувалася на рівні 1029 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в листопаді ц.р. виросла на 1,55%, або 27 дол., - до 1758 дол. за сотку, в жовтні ц.р. - на 1,22%, або 21 дол., - до 1731 дол. за сотку, в третьому кварталі ц.р. -знизилася на 0,26%, або 4 дол., - до 1710 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.