До Євро-2012 запустять експрес Харків – Київ

Харків. 28 грудня. УНІАН. «Південна залізниця» та Укрзалізниця готують інфраструктуру для запуску до Євро-2012 швидкісного залізничного сполучення між Харковом та Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові за участю голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА та заступника губернатора Сергія СТОРОЖЕНКА повідомив начальник «Південної залізниці» Віктор ОСТАПЧУК.

«Ми ведемо роботу разом з Укрзалізницею, щоб підготувати всю нашу інфраструктуру для пропуску швидкісних потягів від Харкова до Києва. Я гадаю, що на початку 2012 року перші такі потяги будуть експлуатуватися» - сказав В.ОСТАПЧУК.

За його словами, «Південна залізниця» запланувала придбання нових швидкісних потягів.

«Заплановане придбання двох нових швидкісних потягів. Ведемо зараз з кількома лізинговими компаніями роботу з придбання нового рухомого складу. Це буде або двоповерхові потяги подвійного живлення, або ж інша техніка», - сказав В.ОСТАПЧУК.

Він також додав, що роботи з приведення залізничних шляхів та інфраструктури залізниці до міжнародних стандартів будуть вестися і в напрямку російського кордону.

В.ОСТАПЧУК запевнив, що протягом наступного року «всі станції, зупиночні пункти, платформи» до кордону «будуть приведені в порядок».

Начальник «Південної залізниці» повідомив, що станція Козача Лопань буде реконструюватися, починаючи з січня 2010 року. «Це будуть північні ворота України», - резюмував він.