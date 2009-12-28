Харків. 28 грудня. УНІАН. У Харкові відкрився Вірменський культурно-освітній центр.

Вже в січні тут працюватимуть навчальні класи. Культуру і традиції далекої гірської країни викладатимуть не тільки вірменським дітям, але і всім охочим, повідомляють «Об’єктив-новини».

Новорічний ранок на трьох мовах - вірменській, українській і російській. Малюки показують уривки з класичних «Червоної Шапочки» і «Буратіно», а під завісу віддають данину Батьківщині і традиціям - виконують танець «Вірменський жених».

Відкриття Вірменського культурно-освітнього центру зібрала понад сотню осіб. Для них це місце вже стало маленькою Вірменією далеко від Батьківщини.

Говорить Ангеліка Авагян, учениця Вірменського культурно-освітнього центру:

«Це, в першу чергу, радість, тому що ми далеко знаходимося від своєї Батьківщини, ми приходимо сюди, і ми просто щасливі, що ми разом».

Зібратися під одним дахом допомогли почесний консул Республіки Вірменія в Харкові Армен Асланян та представники вірменської діаспори. Для культурного центру знайшли будинок на вулиці Лермонтовськой.

«Це маленький шанс захистити свою культуру, маленький шанс захистити свою мову. Спілкування разом, загальні плани, загальна стратегія. Ми розповідаємо про Батьківщину, обговорюємо новини, які відбуваються у нас у Вірменії. Обговорюємо, як ми можемо бути корисні для міста, де ми знаходимося», - сказав Армен Асланян.

Вже в січні тут розпочне працювати вірменська школа. У чотири класи записалася понад сто учнів. Займатися діти будуть по суботах. Вірменські мову і традиції діти вивчали і раніше. Десять спеціалізованих класів було розкидано по всьому місту. Педагогам і дітям доводилося їздити з району в район. Тепер таких проблем не буде.

«У п`яти школах ми працюємо. У одних - як факультатив. У інших - як гурток вірменської мови. А тут вони проходять вірменську мову, вірменську літературу, історію Вірменії, географію Вірменії, народні танці, народний спів», - директор Вірменського культурно-освітнього центру Мітакса Авакян.

А ще в будинку незабаром з`являться галерея, бібліотека і невеликий кінозал. Тут «крутитимуть» вірменське кіно і кіно про Вірменію. Але головне, розповідає почесний консул Армен Асаланян, - двері культурно-освітнього центру будуть відкриті для всіх. Вже сьогодні сюди приходять діти, яким цікаві звичаї і культура далекої гірської країни.