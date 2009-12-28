На Харківщині – фінансовий ступор?

Харків. 28 грудня. УНІАН. В Харківській області зупинилося фінансування багатьох сфер життя. Відділення Держскрабниці тримають бюджетні гроші на рахунках, а не направляють їх за призначенням. Затримки призводять до того, що в дитсадки і школи не завозять продукти, не оплачується газифікація сіл, ремонт і будівництво будівель, робота дорожнього господарства, пишуть «Об’єктив-новини».

Депутати обласної ради звернулися в центральні органи влади і прокуратуру з проханням втрутитися в ситуацію.

На сесії облради депутати розподілили гроші, які прийшли з державної скарбниці. Майже 17 мільйонів на боротьбу з грипом поділили порівну між Харковом та районами області. Ще трохи більше чотирьох мільйонів направили на виплату допомоги пільговикам. Але виявилося, що грошима чиновники навряд чи зможуть розпорядитися найближчим часом. Останні два тижні, розповідає голова облради Сергій Чернов, всі гроші, які поступають на рахунки Держскарбниці, залишаються там, а не йдуть на потреби області. Через це без грошей залишилися майже всі сфери життя в регіоні. Йде проплата лише захищених статей - зарплат та енергоносіїв.

«Сьогодні паралізована проплата і галузі охорони здоров`я, і освіти, сьогодні не працює нормально дорожнє господарство, і наші діти сьогодні не можуть провести новорічні свята так, як ми завжди робили для них це», - сказав С.Чернов.

Депутати облради попросили втрутитися в ситуацію органи центральної влади і обласну прокуратуру. Остання вже відреагувала.

«Там, де ми виявили порушення закону, реакція є. В залі звучав Великобурлуцький район. Прокуратура втрутилася. 250 тисяч прострочених платежів є, серед цієї суми складається проплата за газ – я маю на увазі газифікацію населених пунктів. Припис пішов. Реакція є», зазначив заступник прокурора Харківської області Микола Шадура.

Прокуратура винесла припис і Лозовському відділенню Держскарбниці. Вирішується питання про порушення кримінальної справи. У решті відділень - триває перевірка. Всього на рахунках скарбниці в Харківській області зависло близько ста мільйонів гривень. Але дізнатися, чому управління тримають гроші в себе, чиновникам і депутатам не вдалося. Голова Держскарбниці в Харківській області проігнорував запрошення на сесію облради. Не вдалося поспілкуватися з начальником відомства і журналістам «Об`ектів-новин». Секретар весь час говорить, що чиновник зайнятий. Проте на сесії депутати припускали: не перераховувати грошей - це негласний указ уряду. Кабмін хоче, хоча й незаконним способом, заощадити гроші сьогодні, щоб виплатити зарплати бюджетникам у січні, коли ще не буде прийнятий держбюджет.