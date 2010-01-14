Костенко каже, що влада «здає» Україну в газових питаннях

Харків. 14 січня. УНІАН. Українська політична влада неспроможна захищати українські національні інтереси, передусім у газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу на прес-конференції у Харкові сказав лідер Української народної партії, кандидат на пост Президента Україні Юрій КОСТЕНКО.

Відповідаючи на питання про можливість чергового газового шантажу з боку Росії, Ю.КОСТЕНКО дорікнув уряду в нездатності відстоювати українські національні позиції в газових перемовинах з Росією.

На думку нардепа, Російська Федерація висуне Україні претензії за недобір природного газу, якщо уряд почне вести більш прагматичну і національно спрямовану політику.

«Росія так юридично не спростувала ті невигідні для України умови щодо газових контрактів, і в будь-який момент ми можемо отримати чергові зобов’язання, юридичні, України перед Росією щодо недобору російського газу за минулий рік», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

«Росія, - зазначив він, - на сьогоднішній день також задоволена тим, що Україна купує газ, який Європа не купує, собі у збиток і вирішує проблему російського Газпрому, а не, наприклад, українських газовидобувних державних компаній, які державна політика примушує продавати газ українського видобутку продавати у вісім разів дешевше, ніж російський газ. Росія задоволена діями уряду, який фактично працює на інтереси сусідньої держави».

Він зауважив, що «якщо зміниться ця політика, то, я впевнений, Росія почне використовувати і газовий, і нафтовий кран, і іншими методами буде примушувати новообраного президента і владу українську працювати собі в збиток».