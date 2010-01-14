Яценюк буде битися за чесний результат

Харків. 14 січня. УНІАН. Кандидат на пост Президента Арсеній ЯЦЕНЮК готовий відстоювати чесні результати президентських виборів всіма законними способами, в тому числі через суди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції.

А.ЯЦЕНЮК передбачає масові фальсифікації на президентських виборах. Водночас він зазначив, що має у своїй команді професійних юристів та правників.

«Я буду захищати результат всіма законними засобами… Я готовий до судів, готовий до відповідних заяв як до органів прокуратури, так і до Служби безпеки щодо порушення виборчого закону», - сказав А.ЯЦЕНЮК.