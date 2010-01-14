Курси валют у банках Харкова

Долар 8,025 - 8,06 грн.

Харків.14 січня. УНІАН. На 14 січня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,025 грн. (продаж - 8,13 грн.), євро - 11,79 грн. (11,8 грн.), Базис - 8,029 (8,134), 11,75 (11,99), Реал-банк - 8,06 (8,2), 11,67 (11,96) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 14 січня визначив такий офіційний курс гривні щодо світових валют: 100 USD – 800.4000 (на 13 січня – 799.8400) 100 EUR – 1165.6225 (на 13 січня – 1158.2483) 10 RUR – 2.7003 (на 13 січня – 2.7226).

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